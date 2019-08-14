Глава Минстроя РФ осмотрит индустриальные объекты Токио

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в среду прибыл в Токио, где обсудит с японскими коллегами умные городские технологии и посетит индустриальные объекты японской столицы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В ходе визита в японскую столицу делегация Минстроя планирует посетить, в частности, центр теплоснабжения и охлаждения в главном токийском деловом районе Синдзюку, а также индустриальный район Осаки, прошедший масштабную реновацию за последние 30 лет. Представители российского ведомства также примут участие в XI общем заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды. Кроме того, запланирована встреча Якушева с парламентским вице-министром государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Масаси Адати.

Российско-японский Меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды с целью создания умных городов был подписан Министерством строительства и ЖКХ РФ и Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в прошлом году. В рамках двустороннего сотрудничества по этому направлению был реализован, в частности, проект по внедрению японских технологий умных светофоров в Воронеже, направленный на ликвидацию дорожных заторов.

Проект "Умный город" был запущен в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".