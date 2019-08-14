В Москомстройинвесте сообщили, что только 25% проектов в Москве перешли на счета эскроу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Четверть застройщиков Москвы перешла на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу, сообщил в среду журналистам заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

"Наши ожидания оправдались. Как мы и планировали, порядка 75% застройщиков и проектов у нас остались в старой схеме, а 25% проектов перешли на эскроу счета", - сказал он.

Гончаров напомнил, что у застройщиков осталось несколько месяцев, чтобы нарастить строительную готовность и воспользоваться правом работать по старым правилам. "До 1 октября мы ждем", - добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщал, что только 7% российских застройщиков перешли на счета эскроу. В Минстрое отмечали, что результаты перехода строительный отрасли РФ на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу можно будет оценить в конце сентября - начале октября.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.