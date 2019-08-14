Число зарегистрированных в Москве ДДУ сократилось вдвое после перехода на эскроу-счета

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве в июле зафиксировало сокращение числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в два раза по сравнению с показателем предыдущего месяца. Это связано с переходом застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета, сообщила журналистам в среду замруководителя ведомства Мария Макарова.

"В июле текущего года зарегистрировано более 7 тыс. ДДУ, это включая жилой и нежилой фонд. Это почти в два раза меньше показателей июня (порядка 14 тыс.). Безусловно, это связано с изменениями, которые были приняты в законодательстве, с некоторыми, возможно, опасениями застройщиков", - сказала она.

По словам Макаровой, всего в первом полугодии 2019 года зарегистрировано более 59 тыс. договоров долевого участия, что на 32% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан могут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия, утвержденным правительством РФ.