Власти прогнозируют рост цен на жилье в Новой Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти прогнозируют рост цен на жилье в Троицком и Новомосковском административном округах (ТиНАО) в связи с обновлением инфраструктуры присоединенных территорий, сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Сегодня для девелоперов история с созданием [городом] инженерных, социальных и транспортных объектов работает на руку и позволяет смело реализовывать свои проекты. Это показывает и рост стоимости жилья. За два года средняя цена со 103 тыс. рублей увеличилась до 121 тыс. Практически 20% мы получили прирост стоимости квадратного метра в многоквартирных домах. Я думаю, рост продолжится, пока неизвестно, в какой динамике", - сказал он.

По словам Жидкина, росту будет способствовать обновление инфраструктуры Новой Москвы, строительство новых станций метро, дорог, социальных и инженерных объектов. Кроме того, это может быть связано с переходом 1 июля текущего года на новую схему финансирования строительных объектов. "Сотни миллиардов рублей было вложено в инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру в Новой Москве за последние годы, и ТиНАО сегодня является лидером по регистрации ДДУ среди районов Москвы. Уже построено восемь станций метро, 200 км магистральных дорог, в ближайшие четыре года планируется построить еще 300 км магистральных дорог, то же самое с метро: оно дойдет до Троицка", - добавил Жидкин.

Ранее он сообщал, что с начала присоединения Новой Москвы к старым границам столицы в нее вложено порядка 900 млрд рублей. В том числе порядка 700 млрд рублей - деньги инвесторов и около 200 млрд рублей - деньги города. Прогнозируемый объем инвестиций в новые территории, по словам Жидкина, должен составить 7 трлн рублей к 2035 году.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.