Эксперт: региональным застройщикам стоит давать статус системообразующих

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Региональные застройщики должны иметь право на получение статуса системообразующих по аналогии с федеральными. Такое мнение высказал в среду журналистам президент девелоперской компании "Кортрос" Вениамин Голубицкий на деловом завтраке.

Статус системообразующих застройщиков в России имеют только две девелоперские компании - группа компаний "ПИК" и ЛСР. Статус дает компаниям льготные условия при переходе на счета эскроу. Так, для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, степень строительной готовности объекта для освобождения от перехода на счета эскроу может составлять 6%. Для рядовых участников рынка этот показатель составляет 30%.

"Этот критерий для девелопера действительно важно вводить в приложении к крупным регионам, хотя бы городам-миллионникам. <...> Критерий системообразующего не должен быть [определен] только цифрами, потому что <...> в регионах есть компании, занимающие 20-50% рынка, они для региона критично системообразующие, но они не имеют таких льгот как московские компании", - сказал девелопер.

По мнению Голубицкого, сейчас девелоперы могут выполнить объемы строительства, необходимые до получения статуса системообразующего застройщика, только если возводят жилье в московском регионе с его высокой доходностью и спросом. "Странная вещь - мы опять же сосредоточены на проблемах единственного рынка. В Москве цифра будет больше, потому что рынок больше", - сказал он.

Выход эксперт видит в придании сходного статуса проектам комплексного освоения территорий в регионах, так как они позволяют решать вопрос с инфраструктурой новых микрорайонов. "Есть города, которые сильно приостановили земельные аукционы ввиду того, что инфраструктурой не могут обеспечить площадки. Это решается только в контакте с крупными федеральными застройщиками в рамках комплексного освоения территории", - пояснил Голубицкий.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

О ГК "Кортрос"

Группа компаний "Кортрос" занимает 14-е место в России по объемам текущего строительства и реализует проекты в четырех российских регионах. Общий объем текущего строительства составляет 800 тыс. кв. м на 1 июня 2019 года, по данным Единого реестра застройщиков.