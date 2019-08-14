Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца этого года. Такое мнение он высказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9%. Но мы видим, что в перспективе, - Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, - мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - сказал Костин.

В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок. По мнению главы регулятора, ипотечная ставка может быть около 7-8%.

При этом глава ВТБ подчеркнул, что не видит на рынке ипотеки никаких "мыльных пузырей". "У банка сегодня [ипотечный] портфель полтора триллиона [рублей]. За первое полугодие он прирос на 300 млрд - это 120-130 тыс. новых кредитов. Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом. Довольно быстрый рост. Но спрос продолжает быть стабильным. И мы видим, что наши клиенты сегодня активно к ней обращаются", - добавил банкир.

Эскроу и проектное финансирование

Костин также сообщил, что ВТБ рассчитывает до конца года открыть 25 тыс. счетов эскроу в рамках новой модели финансирования жилищного строительства. "Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то 1,5 тыс. счетов на сумму свыше 6 млрд [рублей]. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тыс. счетов", - сказал Костин.

Также глава банка отметил активную работу с застройщиками по системе проектного финансирования. "Активно идет работа с самими застройщиками по системе проектного финансирования. Здесь уже у нас открыто 1800 счетов застройщиков и 50 проектов подписано на сумму 220 млрд рублей, и еще на 200 млрд рублей у нас в работе. То есть это те деньги, которые пойдут непосредственно на строительство жилья для тех людей, которые потом будут открывать эскроу-счета", - добавил он.

При этом Костин подчеркнул, что переход застройщиков на проектное финансирование "не приводит к удорожанию строительства".

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Личное участие

Костин рассказал, что лично рассматривает некоторые заявки на рассрочку по ипотеке. "Мы, и я лично, рассматриваем заявки от людей и по ипотеке, мы и прощаем иногда, и рассрочки делаем, конечно, особенно [когда обращаются] многодетные семьи", - сказал глава ВТБ.

Костин добавил, что положительно оценивает закон об "ипотечных каникулах". "И вот закон об [ипотечных] "каникулах" правильный абсолютно. Конечно, прежде всего банки должны быть с человеческим лицом, они должны всегда поворачиваться в сторону людей в таких проблемах, если, конечно, речь не идет о мошенничестве, или еще о каких-то вопросах", - сказал он.

Закон об "ипотечных каникулах" вступил в силу 31 июля. "Ипотечные каникулы" продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%). При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул.