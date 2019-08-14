Ленинградская, Новосибирская и Челябинская области стали лидерами по эскроу в Сбербанке

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ленинградская, Новосибирская и Челябинская области стали лидерами по количеству открытых счетов эскроу в Сбербанке. Всего с апреля в банке было открыто 5 тыс. таких счетов в рамках новой модели финансирования жилищного строительства. Такие данные следуют из презентации вице-президента, директора дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергея Бессонова, которые он представил на бизнес-бранче ИД "Коммерсантъ".

Сбербанк начал кредитовать застройщиков в рамках проектного финансирования с апреля 2018 года.

"Особой динамики мы не видим. В Сбербанке открыто 5 тыс. счетов эскроу, - сказал Бессонов. - По моему личному мнению, это примерно 2/3 счетов эскроу по России. Можно сказать, что в целом в России открыто 8-9 тыс. счетов эскроу".

По его словам, рост спроса на открытие эскроу-счетов в банках можно ожидать уже во втором полугодии. "Все больше проектов, которые получили финансирование с эскроу, сейчас начинают продажи. Все-таки в основном продажи в первом полугодии шли без эскроу", - сказал эксперт.

Он добавил, что в целом за последний год Сбербанком было одобрено 368 заявок по проектам с применением эскроу на сумму 427 млрд рублей. Из них 26 заявок на сумму около 200 млрд рублей приходятся на Москву. "Средняя сделка по России - примерно 1,2 млрд рублей", - отметил Бессонов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.