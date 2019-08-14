Общественная палата подключится к выяснению ситуации с аварийным жильем в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ проанализирует ситуацию с аварийным жильем в Астраханской области, где в июле после проверки Генпрокуратурой строительной сферы было возбуждено более 40 уголовных дел. Об этом в среду журналистам сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев, который находится в Астрахани с рабочей поездкой.

В июле после проверки работы бизнесменов и чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы, было возбуждено 43 уголовных дела. Сообщалось о 32 фигурантах дел, которым были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий. Основные нарушения были связаны с проведением капремонта в многоквартирных домах и переселением граждан из аварийного жилья.

"Эта тема [когда людей переселяют из аварийного жилья в жилье не лучше] поднималась лет пять назад Общероссийским народным фронтом. Они даже ввели понятие - "новое аварийное жилье". Были поразительные истории, когда в домах стены промерзали изнутри. Это же безумие, причем это были дорогие дома, понятно, что часть денег была украдена. Вроде бы сдвинулось, есть Фонд [содействия реформированию ЖКХ], он стал обращать на это внимание, даже уголовные дела заводились <…> Мы посмотрим, какая ситуация в Астрахани, займемся этим вопросом", - сказал Фадеев.

В среду он провел в Астрахани форум Общественной палаты России в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК. В мероприятии приняли участие лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты, представители органов власти, эксперты и журналисты. Кроме того, утром в центре Астрахани была установлена масштабная инсталляция в виде букв #ЧТОНЕТАК, у которой все желающие смогли написать на больших листах бумаги свои предложения по решению проблем области и города.

"Опять жители Астрахани оставили записи про бродячих собак, год назад эта тема также была актуальна. Тема непростая - часть общества выступает за отстрел бродячих собак, потому что их беспокоит, что собаки нападают на людей, но закон теперь не предусматривает такого жестокого решения. Надо искать более мягкое решение, но проблему надо решить - 8 тыс. бродячих собак, сложнейшая проблема. Другая тема - тема бедности, доходы в регионах, в том числе в Астраханской области, к сожалению, снижаются,… поэтому тема возвращения социальных льгот в регионе наиболее обездоленным, семьям с больными детьми поднята своевременно", - сказал Фадеев в рамках форума.

Федеральный проект #ЧТОНЕТАК работает с 2017 года и уже реализован в 16 регионах России. В Астрахани форум прошел во второй раз.