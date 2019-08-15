Москомстройинвест призвал проверять стоимость квартир при покупке по переуступке прав

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Москомстройинвест рекомендует обратить внимание на стоимость квартиры при покупке по переуступке прав через аффилированной компанию, а не напрямую у застройщика через договор долевого участия (ДДУ), сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при переуступке прав требований по ДДУ участники строительства также защищены нормами закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ), однако у таких сделок есть нюансы.

"Как правило, первоначальная цена квартиры по ДДУ ниже, чем ее стоимость по переуступке прав требований. А застройщик отвечает перед покупателем по той цене, которая была указана в первичном договоре. И если, например, гражданин захочет расторгнуть с застройщиком договор, то он вернет себе только первоначальную стоимость квартиры, а не ту, которую заплатил на основании договора переуступки прав требований по ДДУ", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова.

По его словам, покупатель должен проанализировать цепочку, по которой продается квартира, все оплаты должны быть подтверждены. "Нужно проверить как наличие документов у застройщика, так и историю реализации им других его проектов", - поясняется в сообщении.

В начале августа эксперты ЦИАН сообщали, что темпы продаж квартир в новостройках по договорам ДДУ выросли почти на 40% во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом прошлого года. Они предполагали, что это может быть связано с ростом продаж юрлиц по переуступке прав, чтобы выполнить нормы реализации.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.