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Москва заняла третье место в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье

При этом темпы увеличения стоимости квартир высокобюджетного сегмента в 2019 году снижаются

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Москва заняла третье место по темпам роста цен на элитное жилье рейтинга международной консалтинговой компании Knight Frank, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Москва с годовым ростом на 9,5% по состоянию на июнь заняла третье место в мировом рейтинге изменения средних цен на элитную недвижимость среди 46 городов Prime Global Cities Index (PGCI), уступив лишь Берлину (+12,7%) и Франкфурту (+12%)", - говорится в сообщении.

В то же время, по сравнению с первым кварталом 2019 года, динамика роста цен на элитное жилье в российской столице снизилась на 2,5%. На конец июня средневзвешенная цена предложения новостроек высокобюджетного сегмента составила 830 тыс. руб. за кв. м., уточнили в компании.

В целом в 46 городах мира, упомянутых в рейтинге, среднегодовой прирост цен по состоянию на июнь составил 1,4%. Этот показатель стал самым низким за последние три года.

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