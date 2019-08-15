Физлица и ИП в Москве смогут оплачивать счета за аренду городских помещений онлайн

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Москве, которые арендуют у города помещения, стал доступен новый сервис по оплате счетов за эти помещения в режиме онлайн, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Ежегодно платежи по договорам аренды городских земельных участков, зданий и помещений совершают больше 24 тыс. москвичей. Если раньше арендаторам городской недвижимости приходилось тратить время на поездку в банк, заполнять платежные документы, то теперь, благодаря новому сервису, им достаточно потратить несколько минут на оплату начислений по финансово-лицевому счету. При этом информация об оплате поступает в Департамент городского имущества в момент проведения платежа банком", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Отмечается, что сервис доступен для физических лиц и ИП на портале mos.ru и на сайте www.gosuslugi.ru. Оплата может производиться с помощью карты москвича, банковских карт, посредством списания средств со счета мобильного телефона, а также с помощью электронного кошелька.

"Онлайн-платежи позволяют сэкономить время и избежать ошибок при оформлении документов. Заполнять платежные реквизиты москвичам теперь не нужно, так как они автоматически подгружаются в личном кабинете на портале mos.ru", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.