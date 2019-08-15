Банки одобрили единичные заявки на ипотечные каникулы с начала действия программы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские банки за две недели действия закона об ипотечных каникулах одобрили единичные заявки на участие в этой программе от заемщиков. Об этом ТАСС сообщили представители кредитных организаций.

Так, "Банк ДОМ.РФ" с начала действия нового закона получил не более 10 заявок от клиентов на отсрочку платежей. "С начала действия закона в "Банк ДОМ.РФ" поступило порядка 10 обращений для получения ипотечных каникул. Как отмечалось ранее, банк не ожидает большого спроса на ипотечные каникулы, и количество обращений на данный момент минимально", - уточнили в пресс-службе организации.

В свою очередь в "Московском кредитном банке" ТАСС уточнили, что по программе ипотечных каникул поступило только три заявки. "В данный момент заявки в работе. В то же время с 31 июля было одобрено шесть заявок на полную отсрочку платежей и одна - на снижение ставки по внутренней программе реструктуризации МКБ", - цитирует пресс-служба банка слова директора департамента розничных продуктов МКБ Алексея Охорзина. По его информации, по обеим программам заемщики стремятся полностью отсрочить платежи, а не уменьшить ежемесячные взносы.

Как рассказали ТАСС в Сбербанке, интерес к новому инструменту у заемщиков есть, однако пока чаще это ограничивается консультациями с кредитной организацией. "Закон вступил в действие 31 июля 2019 года, соответственно, уже две недели Сбербанк принимает заявки от клиентов на предоставление ипотечных каникул. Интерес клиентов к этому инструменту есть. На данный момент он носит скорее консультационно-информационный характер. На сегодня из-за предоставления заемщиками неполного пакета документов только каждая пятая консультация конвертируется в заявку, так как пока мы вынуждены дозапрашивать недостающие документы", - уточнил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов.

В свою очередь заместитель руководителя "Росбанк Дом" Алексей Просвирин также отмечает интерес к ипотечным каникулам со стороны заемщиков, при этом число одобренных заявок невелико. "На текущий момент от заемщиков поступило 155 обращений, четыре заявки уже одобрены", - сказал он, уточнив, что клиенты обращаются за полной остановкой платежей.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%). В случае принятия банком положительного решения, граждане смогут полгода не платить по ипотеке либо уменьшить платеж на это время.