Часть территории завода ЗИЛ в Москве продадут на торгах под коммерческую застройку

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Часть территории бывшего завода имени Лихачева (АМО ЗИЛ) в Москве выставлена на торги для дальнейшей коммерческой застройки. Об этом рассказал заместитель генерального директора АМО ЗИЛ Дмитрий Ворончев в четверг на роуд-шоу "Инвестиционное трио".

"В состав имущественного комплекса входит два земельных участка общей площадью 3,3 га и здание, состоящее из двух помещений. Земельный участок расположен на территории, которая сейчас активно развивается, в непосредственной близости от МЦК [станция "ЗИЛ"]", - отметил Ворончев.

Он также добавил, что победитель аукциона сможет использовать участок под любую коммерческую застройку, кроме строительства гостиницы. Ранее земли и здания использовались в промышленных целях.

Организатором торгов выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Как говорится в сообщении ведомства, стартовая цена лота составляет 741,9 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 сентября. Торги пройдут 12 сентября.

Застройка территории ЗИЛа - крупнейший в Европе проект реорганизации бывшей промышленной зоны (площадь около 400 га). В новом городском районе будет жилье, социальные и общественно-деловые объекты. Территорию благоустроят и озеленят. Работы затронут также набережные Москвы-реки, здесь уже развивается транспортная инфраструктура.