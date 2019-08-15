Более 50 тыс. заявлений поступило от дачников на уведомительную регистрацию домов в России

С вступлением в силу 2 августа 2019 года продления дачной амнистии, которая вернула для недвижимости в СНТ упрощенный порядок, для регистрации строений ИЖС продолжит действовать уведомительный порядок.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Росреестр впервые озвучил количество поступивших заявлений на регистрацию дач по уведомительной процедуре, которая действовала с 4 августа 2018 года для домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - более 50 тыс. Об этом говорится в пресс-релизе федеральной службы.

"За период действия уведомительного порядка строительства объектов индивидуального жилищного строительства (жилых домов) и садовых домов - с 4 августа 2018 года по состоянию на 30 июня 2019 года в Росреестр поступило 51,4 тыс. заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, поданных уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органами государственной власти и органами местного самоуправления", - сказали в пресс-службе кадастрового ведомства, добавив, что статистика за июль, когда еще действовал единый уведомительный порядок, будет подведена позже.

В службе отметили, что положительные решения приняты в отношении 79% заявлений, 0,6% - отказано. В остальных случаях или процедура регистрации была еще не завершена (по состоянию на 30 июня), или владельцы домов по каким-то причинам остановили процесс.

О дачной реформе

В июле 2017 года был принят федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" (217-ФЗ), он вступил в силу 1 января 2019 года. За этот переходный период был принят пакет подзаконных актов, который разъяснил ряд положений и утвердил необходимые процедуры. В целом законодательство приблизило дома в СНТ и прочих подобных форм объединений к постройкам на землях ИЖС.

Так, конкретизирующие закон о садоводстве поправки в Градостроительный кодекс, принятые 4 августа 2018 года, ввели единую уведомительную процедуру строительства домов на землях СНТ и ИЖС. После 1 марта текущего года стало обязательным направление через МФЦ или непосредственно в стройнадзор и другие уполномоченные органы власти уведомлений о начале и окончании строительства, которые будут содержать подробные сведения о соответствии объекта строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Составление этих документов потребовало привлечения специалистов. При этом после 1 марта 2019 года, когда закончилась прежняя дачная амнистия, все возведенные частные дома в случае отсутствия уведомления о завершении строительства и реконструкции стали автоматически считаться самостроем.

О дачной амнистии

Прежняя дачная амнистия действовала 13 лет: за этот период было зарегистрировано свыше 13,5 млн прав на дома и постройки. Она предполагала упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств и подобных типах земель посредством составления кадастровым инженером технического плана, а также по иной схеме с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на землях под индивидуальное жилищное строительство.

Новая амнистия, вступившая в силу 2 августа 2019 года, будет действовать до 1 марта 2021 года. Такой срок был признан достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость. Однако если ранее действие амнистии распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства, то новая норма затрагивает только дачников - те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства.

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них сохраняется действующий уведомительный, а не упрощенный, порядок. В данном случае владельцу потребуется направить в администрацию субъекта РФ уведомление о планируемом строительстве, в том числе, описание параметров объекта недвижимости. После - уведомление об окончании строительства с приложением, в том числе, технического плана здания.