В Татарстане 78 застройщиков будут достраивать жилье по старой схеме

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Достраивать объекты по старой схеме без перехода на эскроу-счета в Татарстане будут 78 застройщиков. В данный момент они ведут 179 объектов, сообщила в четверг журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Застройщики Татарстана условно разделены на три группы. Первая группа - это застройщики, которые будут достраивать объекты по старой схеме, так как у них определенный процент строительства достигнут в этих объектах - таких застройщиков 78 в республике на сегодняшний день, они ведут 179 объектов. Вторая группа - это застройщики, которые будут работать по системе проектного финансирования, то есть по новой схеме эскроу-счетов - это 22 застройщика, на сегодняшний день они ведут 46 объектов", - сказала она.

В третью группу, по ее словам, теоретически должны входить те застройщики, которые "не соответствуют критериям постановления правительства РФ на достройку по старой схеме и не имеют одобрений банков". Таких компаний на данный момент в республике нет. Галимова отметила, что глава региона поставил задачу - прорабатывать со строительными компаниями вопрос индивидуально при появлении риска попадания в третью группу. Профильное министерство должно отслеживать ситуацию в этой сфере.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 22 апреля подписал постановление, утверждающее список критериев, согласно которым строительство жилья после 1 июля 2019 года может быть завершено с привлечением средств дольщиков и без перехода на счета эскроу. Согласно документу, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более. Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Также исключение делается для системообразующих организаций, общая площадь возводимых домов у которых составляет не менее 4 млн кв. м на территории не менее четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.