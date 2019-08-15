Первые два корпуса долгостроя ЖК "Царицыно" введут в эксплуатацию в ближайшее время

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Корпуса № 5.2 и № 12 ЖК "Царицыно" введут в эксплуатацию в ближайшее время, еще пять корпусов сдадут до конца года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году группой компаний "Настюша" с привлечением средств дольщиков. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, которым стал "Мосотделстрой № 1", который был одобрен Минстроем России летом 2018 года.

"Корпуса № 5.2 и № 12 городской застройщик АО "Мосотделстрой № 1" планирует ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Оставшиеся пять корпусов будут сданы до конца 2019 года. Срок сдачи проблемного объекта определен на четвертый квартал 2021 года" - сказали ТАСС в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в семи корпусах ЖК "Царицыно" заключено 1,2 тыс. договоров долевого участия.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2019 году на строительство ЖК "Царицыно" выделено около 7,5 млрд рублей. Также на эти цели застройщик АО "Мосотделстрой № 1" получал грант из бюджета города Москвы в размере 504 млн рублей.