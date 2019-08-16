Девять корпусов ЖК "Садовые кварталы" сдали в эксплуатацию в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Застройщик столичного ЖК "Садовые кварталы" - группа "Интеко" получила разрешение на ввод в эксплуатацию девяти корпусов общей площадью более 100 тыс. кв. м, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Застройщик жилого комплекса "Садовые кварталы" получил разрешение на ввод в эксплуатацию девяти корпусов переменной этажности, входящих в состав третьего квартала. Их общая площадь составляет чуть более 100 тыс. кв. м, суммарное число квартир - 341. Для жителей квартала на подземных этажах оборудована парковка на 816 машиномест, а также обустроен отдельный уровень с кладовыми помещениями", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Комплекс клубных домов "Садовые кварталы" возводится в районе Хамовники (ЦАО) на территории площадью 11 га. Проектом предусмотрено создание пяти кварталов, три из которых - первый, третий и четвертый - уже сданы. Сейчас на площадке идет активное строительство второго и пятого кварталов. Всего в комплексе будет построено 35 жилых корпусов, а также объекты социально-бытовой инфраструктуры, в том числе двухэтажный фитнес-центр площадью более 3,5 тыс. кв. м с бассейном. Полностью завершить строительство жилых корпусов планируется в 2021 году.