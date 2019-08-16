Строительство первого корпуса ЖК "Riversky" началось на территории бывшей промзоны Москвы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Строительство первого корпуса ЖК "Riversky" началось на территории бывшей промзоны на юге Москвы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"На юге Москвы началось строительство первого корпуса ЖК "Riversky". Возведение ЖК ведется в рамках крупного городского проекта по редевелопменту бывшей промышленной зоны на юге Москвы, ограниченной Симоновской набережной, улицами Восточной, Мастеркова, Автозаводской и береговой линией Москвы-реки. Ранее на этой территории находилась нефтебаза и размещались другие промышленные объекты. Застройщиком ЖК "Riversky" выступает ГК "Инград", подрядчиком - ООО "Эста Констракшен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего построят восемь корпусов. В рамках первого этапа планируется построить первый, второй, третий корпуса и подземную автостоянку. Завершить строительство ЖК застройщик планирует не позднее четвертого квартала 2021 года. Также "Инград" планирует на указанной территории построить еще один жилой комплекс и реконструировать стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

"Для города важно, чтобы территория бывших промзон развивалась органично, появлялись не только жилые комплексы, но и социальные объекты, общественные пространства. Нужно создавать здоровый микроклимат для проживания людей. Так, по городской программе редевелопмента промзон на территории на Симоновской набережной будет укреплен берег, появится удобная автодорога, построят школу и другие соцобъекты. Превратить промзону в комфортное городское пространство планируется к началу 2024 года", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.