В Самарской области воссоздадут древнюю башню сызранского кремля

САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. Древнюю башню сызранского кремля воссоздадут в Самарской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу областным правительством.

"Создание дизайн-проекта этой знаковой для города территории объединило жителей и профессиональное архитектурное сообщество. По задумке на набережной создадут три смысловые территории. Самой насыщенной станет парк, где разместится детская площадка, которую местные жители и администрация в ходе обсуждения пожелали увидеть как воплощение деревянного кремля, некогда утерянного", - поясняется в сообщении.

Сызранский кремль построен в 1683 году. Одна из башен была каменной и сохранилась до сих пор. Еще четыре башни были деревянными и оказались утрачены.

Помимо крепости на набережной появятся несколько спортивных площадок, скейт-парк, а также там разместят красные круглые кресла в форме помидора, как символ ежегодного фестиваля "Сызранский помидор". Работы планируется завершить в текущем году.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.