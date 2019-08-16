Мутко выступил за увеличение доли арендного жилья в нацпроекте

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. В России 7 млн жителей, согласно опросу, готовы взять жилье в аренду, поэтому его долю в национальном проекте "Жилье и городская среда" необходимо увеличить. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Что касается жилья, то нужно делать акцент на спрос. Спрос определит, это будет ипотечное жилье или арендное. Но то, что сегодня социальная аренда и арендное жилье у нас недооценено или мы его недостаточно создаем, это факт. Сейчас мы провели опрос общественного мнения - 7 млн граждан готовы, если будет ипотека на определенном уровне падать до 8%, взять жилье именно в аренду. Поэтому, конечно, арендное жилье должно найти такое же отражение в реализации нацпроекта, как и собственное жилье", - сказал Мутко.

По его словам, молодые семьи, работники социальной сферы, военные, полицейские должны иметь возможность получить дотируемое государством социальное арендное жилье. Вице-премьер отметил, что за прошлый в год в стране построили единицы арендных домов, чего "явно недостаточно".

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 0,03 млн из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.

По данным ДОМ.РФ, в арендном жилье в РФ живет 11% семей. Объем арендного жилья оценивается в 241 млн кв. м, или 7% жилищного фонда, в западных странах эта доля составляет 30-40% жилого фонда. В России большая часть арендного жилья находится в теневом секторе российской экономики. Квартиры часто сдаются без заключения договора, а условия аренды не защищают интересы арендаторов.