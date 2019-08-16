Минстрой: стратегия развития стройотрасли поможет избежать споров о городской среде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Разрабатываемая в России стратегия развития строительной отрасли поможет предотвращать конфликты при создании городской среды. Такое мнение высказал в пятницу журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков на полях Уральского форума по устойчивому развитию.

Предполагается, что первичный вариант текста стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года будет готов к сентябрю. По словам Волкова, один из вопросов, который обозначен в документе - создание инструментов для диалога государства и общества по поводу устойчивого развития городов.

"Это касается, прежде всего, элементов общественного контроля, публичных слушаний, общественных обсуждений, онлайн-инструментов согласования каких-либо строительных решений на как можно более ранних этапах возникновения идей. Находясь в Екатеринбурге, мы можем вспомнить историю с храмом. Если бы на этапе самого зарождения идеи мы имели более совершенные, чем сейчас, инструменты обсуждения этого процесса, формализованные в рамках градостроительных процессов, то тогда, возможно, количество конфликтов на этапе реализации сильно бы уменьшилось", - сказал Волков.

Замминистра отметил, что стратегия развития строительной отрасли разрабатывается по полицентрической системе, то есть проект продумывают несколько центров. "Проектные команды - территориальные и специализированные - работают над теми или иными темами, то есть фактически это мнение сообщества", - считает он.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей для выбора места под строительство церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам. Позднее рабочая группа назначит дату опроса горожан.

Уральский форум по устойчивому развитию впервые проходит в Екатеринбурге с 15 по 17 августа. Один из круглых столов форума посвящен обсуждению национального проекта "Жилье и городская среда", предусматривающего доведение объемов ввода жилья к 2024 году до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.