Мутко: Татарстан освоил только 1% годового финансирования нацпроекта по жилью

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Жилье и городская среда" в Татарстане в 2019 году запланировано в размере 5 млрд 660 млн рублей. Однако на данный момент освоено лишь 75 млн рублей, сообщил на совещании в Казани в пятницу заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Хотел бы отметить, что в этом году по нацпроекту мы запланировали немалое финансирование - это 5 млрд 660 млн. Из них федеральным бюджетом будет выделено 2 млрд 395 млн ... это в принципе достаточно внушительные деньги", - сказал он.

При этом Мутко отметил, что на 10 августа кассовое исполнение составляет 75 млн рублей - это 1,3% от всей суммы. "Это, конечно, крайне мало", - добавил он.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.