Новую детскую поликлинику построят в Колпинском районе Петербурга к 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Строительство новой детской поликлиники по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова началось в Колпинском районе города. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава района Анатолий Повелий.

"Для нас очень важно строительство этой поликлиники, первый кирпич заложен, начались работы. Поликлиника предполагает 300 посещений в день, будет открыто 19 педиатрических подразделений, 260 сотрудников, дневной стационар, бассейн - поликлиника будет соответствовать самым современным требованиям", - сказал Повелий, добавив, что строительство, как планируется, завершится в 2020 году.

По словам Повелия, сейчас в Колпине работает одна детская поликлиника и педиатрическое отделение на базе другого учреждения.

Как отмечает пресс-служба администрации района, за последние 15 лет на территории правобережной части Колпина и прилегающей территории поселка Тельмана, Тосненского района Ленинградской области было сдано в эксплуатацию более 1 млн кв. м. жилых площадей, а проекты по строительству необходимой социальной инфраструктуры, в частности медицинских учреждений, не реализованы.

Колпинский район расположен к юго-западу от центра Петербурга, административным центром района является город Колпино. Население района превышает 190 тыс. человек.