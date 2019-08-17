Курганская область лидирует по вводу жилья среди регионов УрФО

ТАСС, 17 августа. Курганская область стала единственным регионом Уральского федерального округа (УрФО), где по итогам первого полугодия 2019 года наблюдается рост ввода жилья. Такие данные озвучил в субботу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

"Во всех субъектах РФ, входящих в Уральский федеральный округ, за исключением Курганской области, за январь-июнь есть падение по объемам ввода жилья. Курган растет - остальные падают", - сказал Якушев.

Он добавил, что за полгода в УрФО было введено 1 млн 975 тыс. кв. м жилья, или 28% от плана по нацпроекту "Жилье и городская среда" на 2019 год. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил министр.

Как сообщается на сайте правительства Курганской области, на 1 августа регион выполнил 56% годового плана строительства по нацпроекту. По словам директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Анатолия Воробьева, к этому времени было введено 125 тыс. кв. м жилья, из них 30 тыс. квадратов приходится на многоквартирные жилые дома и 95 тыс. - на индивидуальное жилищное строительство.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).