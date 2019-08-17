Минстрой подготовит постановление правительства о стандарте застройки территорий

ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ планирует опубликовать стратегию комплексного развития территорий в виде постановления правительства. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени по вопросу развития стройкомплекса страны и реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"[Стандарт] в ближайшее время мы должны будем облачить в нормативный документ <…> Склоняемся к тому, что это будет постановление правительства. И стандарт станет документом рекомендательно-обязательным", - сказал журналистам Якушев.

По его словам, в стандарте будут отражены вопросы, связанные с благоустройством территорий вокруг жилых домов, наличием общественных пространств, социальных сервисов и услуг. Минстрой планирует вынести на общественное обсуждение концепцию стандарта.

Задача подготовки документа - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Помимо Минстроя РФ разработкой стандарта занимаются ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".