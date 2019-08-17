Якушев: больше всего средств на комфортную городскую среду направляют в УрФО

ТАСС, 17 августа. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) наиболее активно финансируют реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по сравнению с субъектами других округов. Об этом сообщил в субботу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

"Если взять те субъекты РФ, где идет софинансирование данной программы ["Формирование комфортной городской среды"], то именно в субъектах, входящих в Уральский федеральный округ, самое высокое софинансирование. Субъекты сами принимают эти решения и на создание комфортной городской среды тратят гораздо больше денег, чем на сегодняшний день им необходимо потратить в рамках паспортов национальных проектов", - сказал Якушев.

Он уточнил, что если в среднем софинансирование программы регионами осуществляется в отношении 1 к 99, то в УрФО - 50 на 50.

"Формирование комфортной городской среды" - один из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная цель проекта - сделать российские города комфортнее и удобнее. К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта составляет 287,8 млрд рублей.