Якушев назвал комплексной проблему застройки приаэродромных площадок и паводковых зон

ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Работу по проблеме застройки аэропортовых, паводковых, санитарных и иных зон с особыми условиями нужно вести с применением единого комплексного подхода. Об этом заявил в субботу журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"В рамках поручений эту работу принято отложить до 2021 года, потому что надо провести серьезный анализ приаэродромных территорий. В целом же речь идет о более чем 20 зонах, в частности санитарных и зонах подтопления. Проблема масштабная, комплексная, и работу эту вести необходимо с применением комплексного подхода", - сказал он.

Глава Минстроя напомнил, что поручение по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения приостанавливает до 1 января 2022 года новые обязательные требования к установлению зон с особыми условиями использования территорий при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, объектов культурного наследия и охраняемых природных территориях.

Как ранее сообщал ТАСС, Госдума в 2017 году приняла закон о правилах строительства в приаэропортовых зонах (ПАТ). Он подразумевает, что каждый аэропорт должен заново разработать проект ПАТ, согласовать его с региональными властями и утвердить в Росавиации. Документом предусматривается создание семи подзон, в которых устанавливаются ограничения на использование объектов недвижимости - от полного запрета до разрешения на любое строительство, кроме жилья. Порядок введения этих подзон утверждается кабмином.

В августе 2019 года газета "Ведомости" сообщила, что Министерство транспорта России разработало законопроект, предусматривающий новый порядок установления приаэродромных территорий (ПАТ). Издание сообщило, что новый документ предполагает устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмая может быть выделена дополнительно, но не позднее 2025 года. Эксперты, опрошенные газетой, предположили, что таким образом к 2025 году спорная седьмая зона может быть застроена жильем, что отразиться на развитии аэропортов и безопасности полетов.

Якушев, в свою очередь, заявил, что законопроект администрирует Минтранс, а Минстрой, как и другие ведомства, согласовывают нормы в своей части.