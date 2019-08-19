В госреестр внесли почти половину границ региональных центров России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Почти половина границ административных центров субъектов Российской Федерации внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Правительство РФ поручило органам власти в субъектах РФ завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов до 2021 года.

"В госреестре недвижимости на конец первого полугодия содержатся сведения о границах 37 административных центров субъектов Российской Федерации. Почти половина границ столиц регионов внесена в ЕГРН", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в первом полугодии 2019 года были зарегистрированы границы Новосибирска и Кургана. Также в госреестре уже содержатся сведения о границах Майкопа, Улан-Удэ, Горно-Алтайска, Якутска, Казани, Ижевска, Абакана, Барнаула, Краснодара, Владивостока, Хабаровска и других административных центров субъектов РФ.

В кадастровой палате напоминают, что на 1 июля 2019 года количество сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН составляет 39,4 тыс. За первое полугодие 2019 года в реестр добавлены данные о 4,2 тыс. границ населенных пунктов. На 1 июля 2019 года количество зарегистрированных границ между населенными пунктами России достигло 25,3%. Общее число населенных пунктов в РФ - 155,7 тыс. "Актуальные сведения о границах населенных пунктов помогают сократить число земельных споров между правообладателями, улучшить качество управления территориями и земельными ресурсами регионов, вовлекая земли в оборот", - приводят в сообщении слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марины Семеновой.

Согласно законодательству, функции по установлению границ населенных пунктов возложены на органы местного самоуправления. Росреестр вносит в ЕГРН сведения о таких границах в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Данные о границах должны облегчить постановку объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав, увеличить инвестиционную привлекательность спорных территорий, способствовать пополнению налоговой базы субъектов.