Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке на 0,3 п. п.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сбербанк в рамках программы жилищного кредитования военнослужащих снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. - до 9,2%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Сниженная ставка действует как для квартир в новостройках, так и на вторичном рынке, уточнили в банке.

Предложением могут воспользоваться военнослужащие, которые являются участниками накопительно-ипотечной системы, имеющие право на получение целевого жилищного займа на основании закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".

Ранее Сбербанк снизил ставки а основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п. п.