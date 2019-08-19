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Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке на 0,3 п. п.

В банке сообщили, что сниженная ставка действует как для квартир в новостройках, так и на вторичном рынке

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сбербанк в рамках программы жилищного кредитования военнослужащих снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. - до 9,2%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Сниженная ставка действует как для квартир в новостройках, так и на вторичном рынке, уточнили в банке.

Предложением могут воспользоваться военнослужащие, которые являются участниками накопительно-ипотечной системы, имеющие право на получение целевого жилищного займа на основании закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".

Ранее Сбербанк снизил ставки а основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п. п.

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