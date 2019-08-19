Эксперты выяснили, что ипотека в России стала менее доступной

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Размер комфортного для обслуживания ипотеки дохода (индикатор показывает доступность ипотеки для заемщиков) вырос на 5,6% и составил 75,6 тыс. рублей. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В пресс-службе отметили, что показатель размера семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, фиксирует отношение ежемесячных платежей семьи по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Комфортным для заемщика считается соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Наиболее высокий рост рекомендованного семейного дохода и, соответственно, снижение доступности ипотеки демонстрируют Саратовская (+19,7%) и Самарская (+13,2%) области (среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля). Снижение данного индикатора и рост доступности ипотеки показывают Волгоградская область (-11,9%) и Хабаровский край (-5,4%). Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода зафиксирован в Москве (152,2 тыс. рублей), Московской области (112,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (91,7 тыс. рублей). Наименьшее значение отмечено в Челябинской области (53,1 тыс. рублей), Алтайском крае (55,2 тыс. рублей) и Кемеровской области (55,5 тыс. рублей)

"Одной из причин данного роста, помимо прочего, является увеличение среднего размера ипотечного кредита [на 4,5%] и процентной ставки [на 0,4 процентного пункта]. Соответственно, несколько выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним. В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки - это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни", - приводит пресс-служба слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.