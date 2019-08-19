Строительство жилья в России в июле выросло на 26,2%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Строительство жилья в России в июле 2019 года увеличилось на 26,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее и достигло 6,2 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.

В январе - июле 2019 года построено 36,3 млн кв. м жилых площадей, что на 7% больше, чем за семь месяцев 2018 года.

Всего в июле 2019 года построено 81,9 тыс. квартир, а в январе - июле - 480,3 тыс.

В денежном выражении объем строительства в июле в сопоставимых ценах вырос на 0,2% к уровню июля 2018 года - до 813,2 млрд рублей, а по итогам января - июля - на 0,1%, до 4 трлн 356 млрд рублей.