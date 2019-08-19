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Жители Ненецкого автономного округа смогут получать жилье в Новгородской области

В очереди на жилье в НАО находятся около двух тысяч семей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Власти Новгородской области и Ненецкого автономного округа в ходе рабочего визита новгородской делегации в Нарьян-Мар договорились о сотрудничестве по вопросу переселения граждан. В частности, жителям НАО смогут предоставлять жилье в регионе, сообщает пресс-служба новгородского правительства в понедельник.

"Андрей Никитин подчеркнул, что в регионе [Новгородской области] сегодня строятся комфортные жилые районы, в домах которых могут получить квартиры жители НАО", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Как ТАСС сообщал ранее, делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным находится с рабочим визитом в Нарьян-Маре, где главы округа и новгородского региона подписали соглашение о сотрудничестве в сферах образования, культуры, строительства. Власти двух субъектов решили открыть на территории Нарьян-Мара консультационный центр Новгородского университета им. Ярослава Мудрого для абитуриентов из НАО, еще одной совместной инициативой стало предоставление жилья северянам в Новгородской области.

"Граждане Ненецкого автономного округа имеют право, закрепленное законом, - переехать в регион с более благоприятными климатическими условиями. Сегодня у нас около двух тысяч семей, которые десятилетиями стоят в ожидании реализации этого права. И наша с вами задача, в том числе, в рамках национального проекта "Жилье", учитывать права этих граждан", - передает пресс-служба новгородского правительства слова губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьНенецкий автономный округ
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