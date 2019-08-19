Эксперт: финансовые результаты ДОМ.РФ говорят об эффективности стратегии компании

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Финансовые показатели, которые институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ продемонстрировал по итогам первого полугодия 2019 года в соответствии с отчетностью по МСФО, говорят об эффективности стратегии развития института. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко.

Согласно отчетности ДОМ.РФ, чистая прибыль в первом полугодии 2019 года увеличилась на 78,4% до 10,2 млрд рублей. Рентабельность собственных средств достигла 14,8% по сравнению с 11% за аналогичный период прошлого года. Портфель ипотечных активов ДОМ.РФ с начала года увеличился на 8,1% до 530,5 млрд рублей. Достаточность собственных средств на 30 июня составила 15,5% по сравнению с 16,5% по состоянию на 31 декабря 2018 года.

"Стоит отметить, что за последнее полугодие наблюдается значительное расширение сфер деятельности компании. В начале этого года в полную силу заработал Банк ДОМ.РФ, который уже сегодня является одним из лидеров ипотечного рынка страны, а также выступает одним из немногих банков, которые на практике запустили продукты проектного финансирования застройщиков", - сказал Алексеенко. Он добавил, что увеличение чистой прибыли финансового института могло произойти за счет восстановления резервов под кредитные убытки и операций, связанных с обанкротившимся застройщиком "СУ-155".

По словам руководителя департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карины Артемьевой, ДОМ.РФ демонстрирует положительную динамику и на финансовом, и на операционном уровнях. "Это в первую очередь касается роста портфеля ипотечных жилищных кредитов, опорного сегмента его бизнеса, на фоне поддержания позитивной динамики таких триггеров, как чистая прибыль, рентабельность капитала и удержание на комфортном адекватном уровне показателя достаточности собственных средств", - сказала Артемьева.

Основатель рейтингового агентства "Бизнесдром" Павел Самиев указал на то, что динамика финансовых показателей ДОМ.РФ в первом полугодии оказалась самой значительной за последние несколько лет.

"Есть рост прибыли в абсолютном выражении, рост рентабельности очень серьезный. Если брать весь период деятельности, то это один из лучших показателей, по крайней мере, за последние несколько лет. Если сравнивать с рынком, то он, конечно, очень существенно выше рынка. И главный фактор здесь - то, что сохраняется высокое качество кредитного портфеля с точки зрения обслуживания, кредитного качества, что положительно влияет на уровень резервов: во-первых, есть возможность сформировывать резервы, но также мы видим, что просрочка не растет", - подчеркнул Самиев. Он добавил, что качество портфеля и благоприятная конъюнктура рынка позволят ДОМ.РФ поддерживать текущий уровень финансовых показателей.

Институт развития в жилищной сфере

ДОМ.РФ является финансовым институтом развития в жилищной сфере. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России.