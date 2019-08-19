Мутко: показатели ввода жилья и ставке по ипотеке в паспорте нацпроекта могут измениться

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство обсуждает возможность изменения в паспорте национального проекта "Жилье и городская среда" показателей по вводу жилья и ставке по ипотеке на ближайшие два года. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко после заседания проектного комитета по нацпроекту.

"Поступил запрос на сохранение пока объемов ввода [жилья] 2018 года. На ближайшие два года, может быть, нужно сохранить эти объемы где-то на уровне 75,3 млн кв. м", - сказал вице-премьер.

По словам Мутко, это нужно, чтобы "сопоставить объемы ввода со спросом и объемом ресурсов". Кроме того, инициатива обусловлена переходом на проектное финансирование.

Также вице-премьер предложил зафиксировать ипотечную ставку в паспорте нацпроекта в 2019 году на уровне 10,1%. "В целом по 2019 году предлагается зафиксировать ставку на уровне 10,1%. За второе полугодие этот показатель не улучшить. И на следующий год можно перейти где-то на 9,6-9,7%", - сказал он. По его словам, к 2021 году можно выйти на ставку ближе к 8,5-8,9%.

"Сейчас мы эти вопросы посмотрим в правительстве, на президиуме и будем докладывать на совете и президенту страны", - добавил Мутко.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.