В России появится индекс цифровизации городского хозяйства

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минстрой России объявил конкурс на создание методики оценки цифровизации городского хозяйства, ее планируется разработать до конца 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Минстрой России объявил конкурс на разработку методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в РФ. Сама методика и первые результаты измерения "IQ городов" будут доступны уже в этом году", - говорится в сообщении.

Индекс позволит оценить текущий уровень внедрения решений "Умного города", определить точки роста для каждого города, а также оценить объем средств, которые необходимо направить на цифровизацию городского хозяйства.

"После того, как "IQ городов" будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс качества городской среды", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.

Оценивать индекс планируется ежегодно, уточняется в релизе.

"Умный город" и Индекс качества горсреды

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".

Индекс качества городской среды который правительство утвердило в 2019 году, состоит из 36 параметров. Они отражают вопросы благоустройства и озеленения, формирования комфортной жилой застройки, обеспечения безопасности, применение цифровых технологий в городском хозяйстве, улучшение экологической обстановки и формирование доступной среды для маломобильных граждан.

Оценка индекса качества городской среды входит в целевые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно его паспорту, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение вдвое числа городов с неблагоприятной средой. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%.