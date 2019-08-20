Девелопер: приостановка продаж не повлияла на темпы строительства ЖК у аэропорта Внуково

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский девелопер "Инград" приостановил продажи в ЖК "Филатов луг", который стал предметом судебного разбирательства с Росавиацией из-за соседства с аэропортом Внуково, однако строительство домов продолжается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"На текущую дату застройщик имеет все необходимые разрешительные документы для осуществления строительства ЖК "Филатов луг". Продажа объектов недвижимости в ЖК временно приостановлена. В настоящее время компания в судебном порядке обжалует действия Росавиации, послужившие поводом для этих ограничений. На строительный процесс вышеуказанные действия не влияют. "Филатов луг" продолжает строиться в рамках графика, даже с небольшим опережением", - говорится в сообщении пресс-службы.

ЖК "Филатов луг" представляет собой многоэтажный жилой комплекс: согласно проектной документации, высота корпусов составляет от 12 до 22 этажей. Согласование строительства ЖК в марте 2017 года было получено от межрегионального территориального управления воздушного транспорта центральных районов Росавиации, такая процедура потребовалась, поскольку объект находится вблизи аэропорта Внуково. Однако 22 апреля 2019 года авиационное ведомство направило письмо об аннулировании согласования в связи с "выявленным влиянием объекта ЖК "Филатов Луг" на безопасность полетов и работу средств радиотехнического обеспечения полетов".

По данным ГК "Инград", в настоящее время на 80% квартир заключены договоры участия в долевом строительстве. Идет благоустройство территории, завершается отделка первых четырех домов, уточнили в пресс-службе. "Жилой квартал планируется к сдаче в установленные сроки", - подчеркнули в компании. Там добавили, что первая очередь ЖК должна быть введена в эксплуатацию до конца 2019 года.

По данным Москомстройинвеста, в корпусах первой очереди заключено 1667 договоров участия в долевом строительстве.

Регистрация ДДУ приостановлена

В пресс-службе управления Росреестра по Москве ТАСС сообщили, что регистрационные действия по ДДУ приостановлены на время судебного разбирательства.

"В Управление Росреестра по Москве поступило определение Мосгорсуда, на основании которого в порядке, установленном законодательством, регистрационные действия в отношении ЖК "Филатов луг" временно приостановлены на период судебных споров. Сроки также устанавливаются судом", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, рассмотрение иска к Росавиации в Арбитражном суде Московской области назначено на 27 августа.