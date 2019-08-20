Около 12 тыс. участников программы реновации в Москве получат смотровые ордера в 2019 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 12 тыс. москвичей получат смотровые ордера на квартиры в рамках программы реновации до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В прошлом году порядка 10 тыс. человек получили смотровые ордера, в этом году получат 12 тыс. человек. В следующем году планируем, что 15 тыс. человек будут переезжать в новые квартиры, получат ордера. Каждый год у нас будет расти объем жителей, которых мы переселяем", - сказал Хуснуллин. Он уточнил, что сейчас в стадии проектирования по новым стандартам реновации находятся 117 домов.

"Провели первые 17 публичных слушаний из 84. Прошли они позитивно. Много было предложений, замечаний, которые мы учли. По опыту переселения последних месяцев 98% жителей переезжают в новые квартиры без единого вопроса. По старой программе реновации этот показатель был 95%", - сказал заммэра.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.