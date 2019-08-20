Глава Минстроя отметил необходимость развивать инфраструктуру в проектах ИЖС

ЙОШКАР-ОЛА, 20 августа. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры необходимо в проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такое мнение министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев высказал во время рабочего визита в Республику Марий Эл.

"Надо развивать инфраструктуру в рамках индивидуального жилищного строительства. Мы сейчас как раз формируем программу, где и говорим: основное - поддержать инфраструктуру таких проектов. Тогда стройка будет совершенно другими темпами развиваться", - сказал министр при осмотре территории массового индивидуального строительства в деревне Шоядур. Якушев в целом отметил положительный опыт республики в реализации программы по ИЖС.

Как уточнили в Минстрое России, в 2019 году в рамках реализации регионального проекта "Жилье" Минстрой Республики Марий Эл реализует контракт по устройству подъездных путей новой застройки в деревне Шоядур стоимостью 33,25 млн рублей. Из них 29,77 млн рублей - средства федерального бюджета, 3,48 млн рублей - республиканского. В частности, контрактом предусмотрено строительство щебеночных дорог протяженностью 4,2 км и асфальтированных тротуаров с двух сторон от проезжей части.

"Основное условие участия в проекте - ввод в год предоставления субсидий из федерального бюджета не менее 3 тыс. кв. м индивидуального жилья. За истекший период 2019 года введено в эксплуатацию - 6,5 тыс. кв. м. Процент исполнения по контракту - 80%", - следует из справочных материалов. В них уточняется, что срок окончания работ по контракту - 1 ноября 2019 года.

Как сообщал в конце июля Якушев во время рабочей поездки в Элисту, Минстрой внес в правительство программу развития индивидуального жилищного строительства. Он отмечал, что рынок ИЖС в России сегодня не стандартизован. Предполагается, что в программу будет включен вопрос ипотечного кредитования на строительство дома, а также создания необходимой инфраструктуры, включая газо- и водоснабжение, электричество и строительство дорог. Ожидается, что реализация программы начнется в 2020 году.