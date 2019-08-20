Волейбольный центр Match point построят около Парка Победы до конца 2019 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Многофункциональный спортивный комплекс с волейбольной ареной Match point достроят на улице Василисы Кожиной на западе столицы до конца 2019 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Многофункциональный комплекс Match point находится на очень хорошей стадии, до конца года будет достроен. Москва до конца года получит прекрасный подарок от Федерации волейбола и инвесторов - волейбольный центр международного уровня", - сказал он.

Хуснуллин уточнил, что волейбольная арена вместит 3,5 тыс. зрителей. Здание строится за счет инвесторов.

"Мы со своей стороны, как город, делаем полноценную большую парковку, а также пешеходный переход, который свяжет Кутузовский проспект с улицей Василисы Кожиной. До конца этого года или в начале следующего будет построен. Появится дополнительная пешеходная связь для жителей города", - сказал Хуснуллин.