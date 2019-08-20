Строящиеся за бюджетные средства дома в Москве спроектируют с учетом BIM-технологий

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Строящиеся за бюджетные средства дома в Москве будут спроектированы с учетом BIM-технологий к 2020 году. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Поставили задачу перейти в BIM-проектирование как минимум в объектах, которые строятся за государственные средства и бюджетный заказ. Это дает удешевление проекта, возможность учитывать будущую эксплуатацию, капитальный ремонт. Пытаемся эту платформу увязать с другими информационными ресурсами, чтобы мы имели полноценную платформу для принятия всех управленческих и градостроительных решений <...> В течение 2019-2020 годов по многим позициям перейдем к BIM-технологиям", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в Москве ведется создание единой информационной платформы - "электронного проекта всего города", который включает и блок по градостроительству с 3D-моделированием. Благодаря применению BIM-технологий стали более наглядными проекты развития города, плотности и высоты застройки, прокладки инженерных коммуникаций.

"Экспертизу мы хотим делать в проектах данных технологий. Сегодня мы уже всем заказчикам, кто работает с городом, ставим задачу работать по BIM-технологии. Готовы к этому не все. Это и обучение сотрудников, и стандарты приемки. Москва сегодня вообще по информатизации вошла в мировые лидеры, считаем, что и в градостроительстве должны быть лидерами для того, чтобы более качественно проектировать и строить город <...> Это очень полезно в ключе программы реновации в том числе максимальный объем работ перевести в электронный вид", - отметил Хуснуллин.

Информационная модель здания (BIM) - предназначенная для решения конкретных задач и пригодная для компьютерной обработки структурированная информация о проектируемом, существующем или даже утраченном строительном объекте. Также BIM - это некоторая база данных об этом здании, управляемая с помощью соответствующей компьютерной программы или комплекса таких программ.