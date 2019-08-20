Власти Москвы заявили о нехватке строителей для выполнения программы реновации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Количества строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве становится недостаточно по мере наращивания темпов и объемов работ. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Объемов работы много. Строителей у нас не хватает на программу реновации, мы сейчас четко это начинаем ощущать. По мере того, как программа раскручивается, нам придется принимать меры по стимулированию и привлечению строителей на программу. Хотя уже целый ряд мер приняли по повышению экономики строительства, пересмотрели расценки и их объективность, сроки. Дефицит ощущается. Опыт у нас есть, когда-то нам не хватало катастрофически строителей для метро. Но постепенно за пять лет их собрали, сейчас практически хватает строителей для метро", - сказал Хуснуллин.

Ранее советник мэра Москвы Владимир Ресин сообщил в интервью ТАСС, что главным дефицитом на строительных объектах в Москве являются не стройматериалы, а отделочники. По его словам, необходимо наращивать число колледжей, привлекать молодежь, учить маляров, штукатуров.

Он отметил, что в целом для выполнения всей программы реновации, включая возведение современных домов, отделку комфорт-класса, дороги около нового жилья, сопутствующую инфраструктуру, необходимо около 1 млн человек (сейчас в стройкомплексе Москвы работает более 400 тыс. человек, по данным портала мэра - прим. ТАСС).