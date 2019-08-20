Минздрав предложил обеспечивать жильем работников поликлиник и скорой помощи в регионах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минздрав России предлагает обязать регионы предусмотреть социальный пакет для медицинских работников первичного звена и скорой помощи, включающий жилье, приоритет для поступления их детей в ясли, детские сады, школы. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Просим также поручение субъектам РФ в обязательном порядке предусмотреть социальный пакет для медицинских работников первичного звена и скорой помощи. Особую значимость имеет закрепление обязательств регионов по обеспечению медиков служебным жильем, в том числе передача служебного жилья через несколько лет работы (передача в собственность через приватизацию - прим. ТАСС)", - сказала она, выступая с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным, отметив положительный опыт Южно-Сахалинска.

По словам Скворцовой, нужно также предусмотреть возможность приоритетного поступления для детей медицинских работников в ясли, детские сады и школы.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из восьми федеральных проектов, которые входят нацпроект "Здравоохранение". По данным Минздрава России, "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения.