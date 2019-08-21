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Мосбиржа планирует запустить фьючерсы с привязкой к цене недвижимости в Москве

Примерная дата запуска продукта - четвертый квартал 2019 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосбиржа планирует запустить фьючерсы с привязкой к индексу стоимости недвижимости в Москве, сообщил журналистам директор департамента срочного рынка Московской биржи Арсений Глазков. Примерная дата запуска продукта - четвертый квартал 2019 года.

По его словам, расчет индекса недвижимости будет производиться с учетом цены одного квадратного метра жилья в Москве на базе ипотечных сделок Сбербанка.

"Мы работаем над этим проектом со Сбербанком. Сбербанк - обладатель 60% всей ипотеки... Индикатор будет рассчитываться еженедельно на базе цен ипотечных сделок, которые заключаются с привлечением кредитов Сбербанка", - пояснил Глазков.

Он добавил, что пока в выборку для расчета индекса недвижимости будет входить только вторичный рынок, кроме того, из нее будет исключена элитная недвижимость.

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