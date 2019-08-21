В Карелии до конца года обеспечат жильем 14 ветеранов Великой Отечественной войны

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Дополнительное финансирование из федерального центра позволит до конца 2019 года обеспечить жильем 14 ветеранов Великой Отечественной войны в Карелии. Об этом сообщил в среду во время заседания оргкомитета "Победа" республики замминистра социальной защиты региона Алексей Детков.

"В республике было предусмотрено 12,051 млн рублей, но в середине года приняты поправки в закон о федеральном бюджете, в рамках которого выделены еще 9 млн 751,7 тыс. рублей. Эти средства в июле доведены до Республики Карелия. Таким образом общий объем средств составил почти 22 млн рублей на этот год. Средства должны быть направлены на обеспечение жильем 14 ветеранов", - сказал он.

Изначально в 2019 году власти планировали обеспечить новым жильем восемь ветеранов. Шестеро из них уже получили денежные компенсации на покупку квартир, что составляет 40% от годового показателя. Всего, по данным министерства соцзащиты региона, в улучшении жилищных условий нуждаются 20 ветеранов.

"Продолжается постановка на учет в качестве нуждающихся в жилье ветеранов, несмотря на то, что уже 10 лет прошло с того момента, как принят указ президента. Очень много случаев признания помещений непригодными для проживания", - отметил Детков, добавив, что другими причинами роста очереди на жилье становятся несоответствие нормативам размера жилплощади, отсутствие жилья в собственности ветерана или истечение срока постановки на учет в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ.

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, куда в том числе входят малолетние узники концлагерей, имеют право на получение денежной компенсации на покупку жилья или квартиры по договору соцнайма. По словам Деткова, последний вариант за все время реализации президентского указа не востребован. Размер компенсации в третьем квартале 2019 года составит 1,6 млн рублей.

С 2009 года в Карелии обеспечили жильем 2773 ветерана Великой Отечественной войны. На эти цели республика получила из федерального бюджета в общей сложности 3,7 млрд рублей.