Росреестр призвал владельцев недвижимости проверять кадастровую оценку до ее утверждения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Собственники недвижимости должны проверять предварительные результаты кадастровой оценки их имущества. Такая рекомендация содержится в сообщении пресс-службы Росреестра.

"В случае обнаружения ошибки в промежуточных отчетных документах по государственной кадастровой оценке можно обратиться в бюджетное учреждение для ее исправления. Такая мера поможет устранить ошибку до утверждения кадастровой стоимости объекта недвижимости региональным органом власти", - уточняется в сообщении.

В ведомстве пояснили, что предварительные результаты оценки можно найти на региональных сайтах госучреждений, осуществляющих кадастровую оценку или на портале Росреестра через сервис "Фонд данных государственной кадастровой оценки".

До кадастровой оценки необходимо проверить актуальность данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), например, вида разрешенного использования земельного участка, наличия информации о годе постройки или материале наружных стен здания, говорится в сообщении Росреестра. В организацию, осуществляющую кадастровую оценку, может быть также направлена декларация со сведениями, которые не предусмотрены в ЕГРН. К их числу относятся сведения о наличии электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

Бюджетные учреждения начали проводить кадастровую оценку в 2018 году в тех субъектах, где региональные власти приняли соответствующее решение. В 2018 году кадастровая оценка была проведена в 34 регионах, в 2019 году проводится в 65 регионах. На июль 2019 года кадастровая оценка в 2020 году запланирована в 45 регионах, уточняется в сообщении.

При этом для пересмотра кадастровой стоимости физические лица могут обратиться в соответствующую комиссию при Росреестре или суд. "Для юридических лиц обращение в суд возможно только в случае отклонения комиссией заявления о пересмотре кадастровой стоимости", - отмечается в сообщении Росреестра. По данным ведомства, за январь-июль 2019 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости при Росреестре рассмотрели более 15 тыс. заявлений в отношении более 25 тыс. объектов. Решения в пользу заявителей приняты комиссиями в отношении 63% заявлений (более 9,7 тыс. заявлений).