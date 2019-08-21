В ОКБ рассказали, что какие заемщики тратят более половины своего дохода на ипотеку

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Количество заемщиков с доходом до 20 тыс. рублей, тратящих более половины своего дохода на ипотеку, во втором квартале 2019 года составило 23,9% от общего их числа против 21,9% во втором квартале 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В ОКБ отметили, что в том же отчетном периоде более 50% от дохода на ипотечные платежи тратили 16,4% заемщиков с доходом от 20 до 50 тыс. рублей в месяц (14,2% за тот же период годом ранее). Больше половины доходов на выплату по жилищному кредиту уходит у 11,2% заемщиков из сегмента с доходом от 50 до 100 тыс. рублей в месяц (9% за тот же период годом ранее) и 8,4% заемщиков с доходом свыше 100 тыс. рублей в месяц (6,5% за тот же период годом ранее).

В целом 15,7% заемщиков отдавали больше половины доходов на выплаты по жилищному кредиту во втором квартале 2019 года, за тот же период прошлого года доля таких заемщиков равнялась 13,6%.

Исследование проведено на основе данных от 600 кредиторов по всей России, работающих с бюро. По данным на 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

С 1 октября Банк России в целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН). Мера обяжет банки резервировать больше капитала для обеспечения по кредитам, ПДН которых превышает 50%. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Самую большую надбавку - 220% - планируется установить к кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) 25-30%, выдаваемых заемщикам с показателем долговой нагрузкой более 80% (отношение платежей по кредиту к доходам). Коэффициент 200% устанавливается для кредитов с ПСК 25-30% и ПДН 70-80%, а также с ПСК 20-25% и ПДН более 80%. Минимальный коэффициент риска - 30% - будет установлен для кредитов с ПСК до 10% и показателем долговой нагрузки до 50%.