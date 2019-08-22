Москва, Петербург и Махачкала вошли в топ невыгодных городов для бесквартирных студентов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Аренда жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Махачкале стала наиболее невыгодной для студентов без квартиры. К такому выводу пришли эксперты "Авито Недвижимость" (соответствующее исследование есть в распоряжении ТАСС).

Среднюю заработную плату эксперты рассчитали на основе 27 тыс. вакансий на сайте Авито в категории "студенты, без опыта", добавили в пресс-службе портала.

"Эксперты Авито сопоставили стоимость аренды однокомнатных квартир в регионах России, Москве и Санкт-Петербурге с зарплатами, которые предлагаются студентам <…> Москва стала самым невыгодным городом для учащихся: студентам придется отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры. В Санкт-Петербурге на аренду может уйти 60% дохода (в случае, если у студента нет других заработков). Затратно оказалось учиться и в Махачкале (аренда "однушки" стоит 58% средней зарплаты)", - говорится в исследовании.

Так, по данным "Авито Недвижимость", в среднем цена аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет более 35 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - более 22 тыс. рублей в месяц, в Махачкале - более 13 тыс. рублей в месяц. При этом эксперты назвали средней заработной платой студента в Москве более 45 тыс. в месяц, в Санкт-Петербурге - почти 38 тыс. в месяц, в Махачкале - более 23 тыс. в месяц.

"Проще всего жить отдельно от родителей во Владивостоке (там квартиру можно снять менее чем за треть зарплаты, 31%), Воронеже и Ставрополе (аренда в среднем составляет 40% от зарплаты)", - отмечается в исследовании. В Ставрополе средняя зарплата студентов составляет почти 25 тыс. рублей, в Воронеже - почти 28 тыс. рублей, во Владивостоке - более 43 тыс. рублей. При этом аренда однокомнатной квартиры обойдет в Ставрополе в 10 тыс. рублей, в Воронеже - более 11 тыс. рублей, во Владивостоке - более 13 тыс. рублей.