Путин поручил кабмину проработать меры по обеспечению жильем молодых ученых

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по обеспечению жильем молодых ученых. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Ельцина, состоявшейся 9 июля.

"Разработать меры, направленные на создание условий для обеспечения жильем молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования - кандидатов и докторов наук", - говорится в документе. Доклад об исполнении этого поручения президенту должен быть представлен до 1 октября.

Также кабмину предстоит рассмотреть вопрос о привлечении исследователей, научных организаций и отдельных научных коллективов, ведущих образовательных организаций высшего образования Республики Казахстан к участию в мероприятиях, предусмотренных федеральными научно-техническими программами развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы, развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019 - 2027 годы, а также вопрос о возможности поддержки в форме предоставления совместных грантов научных проектов, реализуемых научными коллективами России и Казахстана.

Правительству поручено в срок до 1 ноября представить предложения по совершенствованию порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарств, в том числе изготавливаемых образовательными организациями высшего образования и научными организациями, а также по расширению сфер применения таких лекарств. Кабмину предписано предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года и в плане ее реализации меры, направленные на обеспечение учета результатов научных исследований (включая клинические исследования) в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов.