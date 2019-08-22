Исследование: в Московском регионе растет число переезжающих из квартир в коттеджи

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Количество переезжающих из городских квартир на постоянное место жительство (ПМЖ) за город в Московском регионе за 10 лет увеличилось на 35%, говорится в исследовании риелторской компании "ИНКОМ-Недвижимость".

"Доля покупателей, приобретающих подмосковную "загородку" для постоянного проживания, выросла за год на 5 п. п. - до 75%. 10 лет назад таковых насчитывалось не более 40%", - отмечается в материалах.

Согласно исследованию, 55% покупателей выбирают коттеджи, 37% - таунхаусы, 8% - квартиры в малоэтажных комплексах. По данным аналитиков, чаще всего жить за город уезжают люди в возрасте до 35 лет (40%) и пенсионеры (20%). "Процент клиентов, желающих переехать за город на ПМЖ, продолжает увеличиваться. Это также касается пенсионеров, у которых нет потребности ежедневно ездить в Москву", - приводятся в сообщении слова директора департамента загородной недвижимости "ИНКОМ-Недвижимость" Антона Архипова.

В свою очередь управляющий директор риелторской компании "Метриум Премиум" Илья Менжунов пояснил ТАСС, что пенсионеры нередко продают городское жилье и выбирают таунхаусы или квартиры в малоэтажных проектах по причине меньшей стоимости таких объектов по сравнению с частными домами.

По его мнению, причиной усиления тренда переезда за город также стала программа реновации в Москве. "Жители хрущевок переезжают в многоэтажные дома, где плотность населения, как и количество соседей, увеличивается. Не все собственники, особенно пенсионеры, положительно оценивают такие изменения. Поэтому владельцы продают свои квартиры за 8-10 млн рублей. Этой суммы хватит на таунхаус или дом в Подмосковье", - отметил эксперт.