"Известия": доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

По данным замминистра, в 2006-2008 годах этот показатель составлял только 20%.

Согласно статистике ЦБ, которую приводит издание, таким образом, на россиян младше 30 лет в 2018 году приходилось более 800 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 1,7 трлн рублей.

Стасишин связывает рост доли молодых россиян, берущих ипотеку, с внедрением льготных программ кредитования, пишут "Известия". Так, их интерес связан со снижением ставки - например, для молодых семей действует программа кредитования под 6%, а на улучшение жилищных условий разрешается направлять средства материнского капитала.

В российских банках изданию подтвердили, что наблюдают рост интереса молодежи к ипотечным кредитам, и отметили, что требования к заемщикам стали лояльнее. Кроме того, газете рассказали, что средний возраст заемщиков снижается.